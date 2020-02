GeForce Now, anche Bethesda ha rimosso i suoi giochi dallo store

GeForce Now, anche Bethesda ha rimosso i suoi giochi dallo store

By Domenico Coscione

Dopo Activision Blizzard, anche Bethesda Softworks ha rimosso dallo store di GeForce Now, il servizio di cloud gaming realizzato da Nvidia.

Infatti sono stati rimossi tutti i titoli dello sviluppatore, fatta eccezione per Wolfenstein: Youngblood che resta l’unico titolo giocabile, almeno per il momento. Molto probabilmente la stessa sorte toccherà a Doom Eternal, e per giocarlo dovremo utilizzare altre piattaforme.