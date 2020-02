Sonic The Hedgehog 2 e Puyo Puyo 2 sono disponibili per Nintendo Switch

Attraverso le pagine di un comunicato stampa, SEGA ha annunciato che Sonic The Hedgehog 2 e Puyo Puyo 2 sono disponibili da oggi per Nintendo Switch al prezzo di 6,99 €. Entrambi i titoli possono godere di tanti miglioramenti e sono dei perfetti compagni di viaggio.

A differenza della release originale, Sonic The Hedgehog 2 in SEGA Ages introduce la modalità competitiva per due giocatori, la tecnica del drop dash già vista in Sonic Mania, la modalità Super Sonic che permette di trasformarsi nel giallissimo Super Sonic sin dal principio e della modalità Time Trial con tanto di classifiche online. E non bisogna dimenticarsi la possibilità di giocare nei panni di Knuckles l’echidna.

Puyo Puyo 2 è ampiamente considerato uno dei migliori episodi di Puyo Puyo di sempre grazie al suo set di regole rinnovato, e la versione SEGA AGES migliora ulteriormente l’esperienza. Grazie alla modalità battaglia per due giocatori online, le classifiche globali, la funzione di riavvolgimento rapido e la modalità per daltonici, è il momento migliore per tornare a giocarci.