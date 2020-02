Arriva la quinta edizione del TEKKEN World Tour

Tutta l’adrenalina, le rivalità, le tensioni culmineranno con le TEKKEN World Tour Finals che faranno il loro ritorno a dicembre negli Stati Uniti: i migliori giocatori provenienti da tutto il mondo convergeranno l’11 e 12 dicembre a New Orleans per lottare per la gloria e per un montepremi di oltre 200.000$.

