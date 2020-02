Teamfight Tactics: Galassie arriva nelle prossime settimane

Riot Games ha annunciato tramite una nota degli sviluppatori che il mese prossimo saluteremo Teamfight Tactics: L’Ascesa degli Elementi per dare un caloroso benvenuto a Teamfight Tactics: Galassie . Il nuovo set trasporterà i giocatori all’interno di una guerra intergalattica in stile League of Legends con nuovi campioni, tratti, aspetti, plance, Mini Leggende e una nuova meccanica tematica del set. Nelle prossime settimane saranno svelate informazioni più precise su tutte le novità.

