In data odierna TaleWorlds ha annunciato la data d’uscita per la versione Accesso Anticipato di Mount & Blade II: Bannerlord.

Seguito ufficiale di Warband, questo secondo capitolo sarà acquistabile su Steam, Epic Games Store e sito ufficiale dello sviluppatore al prezzo € 49.99 a partire dal 31 marzo 2020. Per ora non si conosce una data o se usciranno anche per console, restando per ora un’ esclusiva per PC.