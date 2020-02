Ecco Hyppocampus, un Castlevania tutto italiano!

Arriva su Steam un nuovo titolo sviluppato da un team indipendente italiano, conosciuto con il nome di BadVices, chiamato Hippocampus.

Questo titolo, fortemente ispirato a Castlevania: Lament of Innocence, si basa sulle meccaniche hack & slash in cui controlleremo Lord Moebius, il protagonista, che assume un potente allucinogeno per ricongiungersi con la sua amata Lorelei. Per avere più informazioni, ecco cosa dice la scheda informativa:

Hippocampus è un hack and slash in terza persona con combattimenti frenetici e fasi platform, concentrato su mutilazioni e diversi comportamenti dei nemici. Vesti i panni di Lord Moebius che ha fatto uso di un pericoloso allucinogeno, la datura stramonio, per rendere i suoi ricordi vividi e rincontrare Lorelei, la sua amata scomparsa. Affronta le mostruosità nate dall’allucinazione, risolvi enigmi ambientali per accedere a nuove aree e scopri la verità dietro la scomparsa di Lorelei.

Vogliamo ricordarvi che Hippocampus è disponibile in esclusiva su Steam al prezzo di € 7.99