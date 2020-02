The Witcher 3 incassa più di 50 milioni su Steam che abbassa i propri ricavi in favore di CD Projekt RED

The Witcher 3 incassa più di 50 milioni su Steam che abbassa i propri ricavi in favore di CD Projekt RED

By Andrea Megazzini

Continua la cavalcata trionfale di The Witcher 3: Wild Hunt su Steam, che decide di premiare la casa di produzione polacca alzando i suoi ricavi.

The Witcher 3: Wild Hunt non smette mai di stupire e di macinare seguaci in tutto il mondo. Secondo i dati resi noti da Steam, infatti, il gioco avrebbe incassato un totale di ben 50 milioni di dollari, sulla sola piattaforma Valve, nel periodo di tempo compreso tra il 1° Ottobre 2018 ad oggi.

Proprio per questo, la piattaforma americana avrebbe deciso di innalzare i ricavi della casa produttrice del gioco, la polacca CD Projekt RED, proiettandola ad ottenere l’80% dei ricavi su ogni singola vendita da oggi in avanti, rispetto al normale 70%. Un premio di certo gradito, che avvicina Steam alla concorrenza di Epic Games Store, che invece concede alle software house l’88% dei ricavi su ogni singola vendita.

In ogni caso, continua il successo del brand The Witcher anche grazie alla ormai celebre serie tv, prodotta da Netflix, che ha avvicinato molti utenti alla mitica storia di Geralt di Rivia e dei suoi compagni di avventure.