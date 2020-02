la CONMEBOL Libertadores in arrivo su FIFA 20

La gloria e il prestigio dei più grandi tornei di calcio per club del Sud America, la CONMEBOL Libertadores e la CONMEBOL Sudamericana arriveranno in FIFA 20 come aggiornamento gratuito dei contenuti a partire dal 3 marzo 2020 su PlayStation4, Xbox One e PC.

Si potranno seguire le orme di alcuni dei migliori giocatori del mondo alla guida di squadre come River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Racing Club, C.A. Independiente, Millonarios e Universidad Católica e arrivare al premio finale nel torneo di calcio sudamericano.

La nuova Modalità Torneo consentirà ai giocatori di guidare la propria squadra dalle fasi a gironi fino alla finale della CONMEBOL Libertadores. Inoltre, è possibile monitorare tutto ciò che accade intorno alla competizione con l’hub Dynamic News ed essere aggiornato sulle classifiche, le partite e i risultati degli altri tornei.

L’aggiornamento sarà disponibile dal 3 marzo 2020.