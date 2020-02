MotoGP 20: data di uscita e tutti i dettagli!

MotoGP tornerà ad aprire il gas nelle console di tutto il mondo dal 23 Aprile, e questa volta ci aspetterà una vera e propria “rivoluzione motociclistica”.

Siete pronti a scaldare i motori? MotoGp torna con la sua edizione 2020 per gli appassionati del motomondiale e non solo. Mileston e Dorna, infatti, hanno appena annunciato che il videogioco ufficiale della competizione motociclistica più seguita al mondo, arriverà nei negozi il 23 Aprile 2020, esattamente 4 giorni dopo la 4a tappa del mondiale che si terrà in Argentina.

Uno sforzo notevole da parte degli sviluppatori che permetteranno così ai giocatori di godersi la stagione insieme ai propri beniamini in sella. La novità però sicuramente più sfiziosa è il rinato realismo che sarà dato alla corsa in sé, con la strategia che la farà da padrona se vorrete dominare ogni circuito.

Assumerà quindi grande importanza la gestione del carburante, così come il consumo degli pneumatici che potrà portarvi ad averne uno più usurato dell’altro, e poi ancora la grande introduzione, per la prima volta nella storia, dei danni aerodinamici che avranno un impatto sia sull’estetica che sulle prestazioni della moto stessa.

Altra importante rivisitazione la subirà la modalità carriera, che ogni anno cerca di venire sempre più incontro a quelle che sono le aspettative di realismo degli appassionati. Quest’anno il risultato promette di essere davvero apprezzabile, con un livello di controllo di tutti gli aspetti principali quasi maniacale. I giocatori avranno un entourage completo a disposizione, che si occuperà di fornire i dati e di mettere le mani sul vostro gioiellino a due ruote, anche se le decisioni cruciali e la scelta della strategia spetterà proprio a voi, in una doppia veste di pilota ed ingegnere. Inoltre, aerodinamica, elettronica, potenza del motore, consumo di carburante, sono solo un esempio delle molte parti tecniche che i giocatori potranno gestire e modificare per migliorare le loro moto. Torna anche la modalità storica, una delle modalità di gioco più apprezzate con gare che permetteranno di sbloccare moto e piloti iconici di questo sport.

Altro grande passo avanti è rappresentato sicuramente dall’IA Neurale, che dopo il netto miglioramento dello scorso anno, ora sarà davvero in grado di gareggiare in maniera strategica, gestendo le varie necessità, come il consumo delle gomme o quello del carburante, e portandolo al livello di un vero pilota.

Insomma, un gioco a cui non sembra davvero mancare niente è quello che si appresta ad uscire in data 23 Aprile (per Playstation4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, Windows PC/STEAM) e noi non stiamo davvero più nella pelle!