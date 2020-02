Death Stranding: nuovi contenuti aggiuntivi durante il 2020

Tramite il suo account Twitter, Hideo Kojima ha pubblicato un video in cui annuncia l’arrivo di nuovi contenuti per Death Stranding.

Il video in questione, che potrete trovare in calce alla notizia, mostra Sam alle prese con nuovi pericoli ma, come sappiamo tutti ormai, non è stato svelato granché tranne che usciranno nel corso del 2020.