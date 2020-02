Crash Team Racing: Nitro-Flueled, parte oggi il Gasmoxia Grand Prix

È stato rilasciato un nuovo video sul canale YouTube ufficiale di Crash Bandicoot il rilascio di un nuovo Grand Prix chiamato Gasmoxia.

Questa volta, come possiamo vedere dal video in calce, Nitros Oxide sfida Crash e la sua squadra a venire sul suo pianeta natale per partecipare alla sfida decisiva. Nuove skin, kart, pista su cui sgommare e un nuovo personaggio da sbloccare saranno di consuetudine come tutte le altre stagioni, per un totale di otto.

Vogliamo ricordarvi che la nuova stagione inizierà da oggi 20 febbraio 2020 dalle 16:00 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.