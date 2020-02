Animal Crossing: New Horizons, secondo la guida ufficiale ritornerà il museo

Secondo la guida ufficiale di Animal Crossing: New Horizons, che non è ancora uscita ma si è lasciata sfuggire un dettaglio abbastanza importante come questo, sulla nostra isola ritroveremo il museo.

Per chi non lo conoscesse, cosa che escludo quasi a priori, il museo è uno degli edifici più interessanti e importanti di tutta la serie Animal Crossing. Al suo interno troveremo le collezioni più varie e disparate, dai fossili agli animali per finire con i quadri, che verranno aggiunti alle nostre collezioni dopo averle trovate in giro per il vasto mondo di gioco.

Vogliamo ricordarvi che Animal Crossing: New Horizons uscirà in esclusiva per Nintendo Switch il 20 marzo 2020, mentre la guida ufficiale sarà disponibile dal 3 aprile 2020.