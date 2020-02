Cyberpunk 2077: confermata la sua presenza su GeForce Now dal suo lancio

Nvidia ha confermato la presenza ufficiale che Cyberpunk 2077 sarà presente e giocabile su GeForce Now fin dal suo giorno di lancio, aggiungendo che, in esclusiva per coloro che avranno la versione a pagamento del servizio, potranno giocare anche col ray tracing attivato.

In un comunicato stampa ha così annunciato:

Tutti i membri GeForce NOW potranno prendere la loro copia Steam di Cyberpunk 2077 e giocare dal momento stesso nel quale il gioco sarà disponibile. I membri fondatori GeForce Now (ovvero quelli che pagano il servizio ndr) potranno esplorare Night City con RTX ON, perfettamente ottimizzato e disponibile istantaneamente, anche sui portatili Mac. Siamo eccitati di lavorare con CD Projekt Red per portare questo attesissimo gioco su GeForce Now. E mentre aspettate date un’occhiata alla serie di The Witcher, sempre di CDPR, anche lei disponibile attraverso GeForce Now. Siamo anche noi dei giocatori PC come voi, per questo saremo qui a giocare a Cyberpunk 2077 dal day one. Aspettate nuove informazioni presto.