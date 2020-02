Little Town Hero arriva su PlayStation 4 a giugno

NIS America, in collaborazione con GAME FREAK, ha annunciato che Little Town Hero Big Idea Edition arriverà su PS4 il 5 giugno in Europa. Questa edizione contiene il gioco fisico, un art book, un poster, un set di spille e la soundtrack ufficiale all’interno di una bellissima confezione.

In un villaggio isolato ai margini del mondo, un giovane di nome Axe sogna di vedere il mondo esterno, sebbene a tutti sia proibito avventurarsi oltre i confini della città. Poi, tutto cambia quando un mostro gigante attacca improvvisamente il villaggio e Ax scopre di poter combattere usando il potere di una pietra misteriosa che trasforma le sue idee in attacchi. Questo affascinante titolo presenta il game design di GAME FREAK e musiche composte da Toby Fox (UNDERTALE).