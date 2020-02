Sony brevetta un nuovo controller per PSVR 2

Nuovo brevetto di Sony che fa ben sperare per PSVR 2. Un controller che potrebbe rivoluzionare l’esperienza di gaming VR Playstation.

Buone nuove per gli appassionati del VR Playstation. Sony ha infatti brevettato un nuovissimo controller che sarebbe utile all’attività di gioco in realtà virtuale, per migliorare la cura e l’immedesimazione di questa tecnologia. Se bene non ci sia ancora nulla di certo nella realizzazione della seconda versione del VR di Playstation, già in molti vociferano sullo stato del suo sviluppo, e questo brevetto potrebbe essere davvero la prova definitiva che qualcosa di davvero grosso sta bollendo in pentola.

Secondo lo schema presentato da Sony, il controller in questione (chiamato nel brevetto “Controller Device“) sarà in grado di tracciare il movimento delle dita, ricalcando i dispositivi già presentati da Valve e da Oculus. Il dispositivo, infatti, riuscirà a rilevare la prossimità o il contatto di un dito e di permettere quindi di comandare il gioco attraverso i gesti. Per esempio, quindi, il giocatore potrà raccogliere oggetti semplicemente stringendo il controller tra le mani, o muovere gli arti compatibilmente al movimento delle dita.

Oltre a questa funzione, il controller presenterà anche dei tasti fisici, posti nella parte anteriore per il controllo della console, e un grilletto laterale posto superiormente al “touchpad” che permetterà la nuova tecnologia dell’uso delle dita.

Non una rivoluzione vera e propria da parte di Playstation, che andrebbe quindi a ricalcare quella strada aperta da altri tipi di realtà virtuali, ma un adattamento più che necessario per ribadire con forza la fiducia da parte di Playstation verso questa tecnologia, che ha saputo appassionare i giocatori, se pur con ancora molti miglioramenti possibili.