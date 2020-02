Annunciato un nuovo Nintendo Direct a tema Animal Crossing: New Horizon

Annunciato un nuovo Nintendo Direct a tema Animal Crossing: New Horizon

By Domenico Coscione

Nintendo ha annunciato da qualche ora la data per il nuovo Nintendo Direct dedicato esclusivamente ad Animal Crossing: New Horizons, il nuovo capitolo in arrivo esclusivamente per Nintendo Switch.

L’appuntamento con il direct è stato fissato per il 20 febbraio 2020 alle ore 15:00 italiane, e durerà ben 25 minuti in cui verranno svelati molti dettagli soprattutto sul Pacchetto Isola Deserta di Nook Inc.

Vogliamo ricordarvi inoltre che Animal Crossing: New Horizons uscirà il 20 marzo 2020 in esclusiva per Nintendo Switch.