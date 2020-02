Grand Theft Auto IV torna su PC tramite la Complete Edition

Arriva da qualche ora la notizia del ritorno di Grand Theft Auto IV su PC che dopo la sua rimozione da Steam, avvenuta qualche settimana fa, accontenta tutti i vecchi fan del titolo di casa Rockstar Games.

Il quarto capitolo della serie ritorna in una nuova veste, chiamata Complete Edition, con una componente mancante, ovvero il multiplayer! Dopo il dismesso servizio di supporto da parte di Games for Windows Live, la casa di sviluppo si è vista costretta a eliminare qualsiasi forma di multiplayer, comprense le classifiche online.

Tuttavia i salvataggi resteranno invariati e compatibili con questa nuova versione e chiunque avesse acquistato i DLC, ovvero The Ballade of Gay Tony e The Lost and Damned, potrà tranquillamente usufruire di entrambi.

Vogliamo ricordarvi che questa nuova versione di Grand Theft Auto IV: Complete Edition uscirà il 19 marzo 2020 esclusivamente per PC e Rockstar Games Launcher.