Embracer Group AB/Koch Media acquisisce Voxler, società leader dei giochi musicali

Koch Media GmbH, Höfen, la società sussidiaria di proprietà di Embracer Group, ha siglato un accordo per l’acquisizione di Voxler SAS, con sede a Parigi e Marsiglia, uno dei principali sviluppatori di giochi musicali e karaoke. Nicolas Delorme sarà Studio Head per guidare lo sviluppo di futuri nuovi titoli e di noti franchising come la serie Let’s Sing.

L’acquisizione comprende lo studio di sviluppo e tutti i diritti di proprietà intellettuale.

“Entrare a far parte della famiglia Koch Media è un passo molto importante per il nostro studio. Essendo stato gestito come uno studio indipendente, costruito sull’entusiasmo dei membri del team e specializzato in giochi musicali, siamo lieti di portare la nostra esperienza e conoscenza al gruppo aziendale, con il quale abbiamo avuto un forte rapporto commerciale negli ultimi dieci anni . La combinazione delle nostre esperienze ci aiuterà a offrire giochi sempre più interessanti ai nostri fan, ampliando le frontiere del genere musicale nel settore videoludico “ha dichiarato Nicolas Delorme Studio Head di Voxler SAS.

Il dott. Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media GmbH, ha aggiunto: “Siamo lieti di dare il benvenuto al team di Voxler in famiglia. Dopo una lunga relazione con l’azienda in territori Koch selezionati, l’acquisizione è un passo naturale per estendere ed ampliare ulteriormente il nostro portfolio di prodotti in segmenti specializzati del mercato dell’intrattenimento. Sono sicuro che la conoscenza combinata delle nostre aziende aprirà nuove opportunità nel mercato dei giochi musicali, sottolineando le nostre ambizioni di crescita come fornitore globale di contenuti in tutti i generi, gruppi target e canali di distribuzione “.

Voxler è uno sviluppatore francese di giochi musicali. La società è stata creata nel 2005 e il team concentra le proprie energie sullo sviluppo di fantastici singing game basati su tecnologie avanzate. Voxler ha sviluppato diversi giochi su tutte le piattaforme tra cui Switch ™, PlayStation®4, Xbox One®, iOS, Android e PC. L’impegno chiave del team è quello di offrire ai giocatori momenti indimenticabili con giochi di alta qualità.

L’acclamata serie Let’s Sing entusiasma i fan del karaoke ogni anno non solo con la sua lista di brani piena di superstar internazionali, ma anche con artisti locali che il team di Voxler mette nella selezione di canzoni per territori selezionati per dare ad ogni community un’esperienza di karaoke unica.