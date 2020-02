Vostok Inc. disponibile da oggi in edizione limitata per Nintendo Switch

Vostok Inc., il clicker twin shooter di Nosebleed Interactve, è disponibile da oggi in sole 3000 copie fisiche per Nintendo Switch.

