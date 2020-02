By Domenico Coscione

Nintendo ha annunciato in data odierna una nuova versione della console Nintendo Switch Lite, che uscirà il 20 marzo 2020 in esclusiva per il Giappone, di color Corallo.

La nuova versione della console portatile costerà 19.980 yen ed è un esclusiva per il mercato del Sol Levante, almeno per ora, ed è possibile preordinarla a partire dal 7 marzo 2020.