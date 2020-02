Final Fantasy VII Remake, svelato il peso mostruoso

Su Twitter è stato svelato tramite un immagine della copertina ufficiale, il peso d’installazione per Final Fantasy VII Remake, uno dei titoli più attesi dai fan della serie.

Secondo l’immagine, che troverete in calce alla notizia, possiamo vedere che il titolo verrà distribuito su due Blu-Ray e che il peso complessivo che occuperà sui nostri Hard Disk supererà i 100 GB, che aumenterà tramite i successivi aggiornamenti.

Vogliamo ricordarvi che Final Fantasy VII Remake uscirà il 10 aprile 2020 per PlayStation 4.

Final Fantasy VII Remake will be over 100GB pic.twitter.com/WNgBjpgGD7

— Pixelbuster (@Nitomatta) February 17, 2020