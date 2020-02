Moon Studios non vuole farsi acquisire da Microsoft

Moon Studios, lo studio che sta sviluppando Ori and the Will of the Wisp, ha dichiarato che non è sua intenzione di farsi acquisire dal colosso Microsoft, tramite la voce del creative director Thomas Mahler.

Durante un intervista sul forum Resetera, il creative director ha così risposto alle numerose domande a riguardo di una possibile acquisizione dello studio da Microsoft:

Non accettiamo accordi di merda dai publisher, non dobbiamo lavorare al soldo di nessuno, abbiamo la piena libertà creativa… Siamo davvero felici di ciò che siamo. Sarebbe bello avere più soldi sul mio conto in banca? Certo, ma ci sono buone possibilità che la mia vita quotidiana peggiorerebbe, invece che migliorare.

Vogliamo ricordarvi che Ori and the Will of the Wisp verrà rilasciato l’11 marzo 2020 per Xbox One e PC.