Kingdom Hearts HD 1.5 e 2.5 ReMIX da oggi disponibili su Xbox One

Qualche giorno fa vi avevamo svelato l’esistenza su Microsoft Store di una versione Xbox One di Kingdom Hearta HD 2.8. Nella giornata di oggi Microsoft ha confermato l’imminente disponibilità per l’acquisto di Kingdom Hearts HD 1.5 e 2.5 ReMIX, le due raccolte che consentiranno ai giocatori di giocare praticamente a tutti i titoli della serie Kingdom Hearts che hanno preceduto il terzo capitolo principale.

Le due raccolte occuperanno in totale 57,29 GB di spazio su Hard Disk e tra le varie caratteristiche segnaliamo la risoluzione in 4K, la presenza di texture realizzate in alta definizione e un framerate di gioco più stabile.