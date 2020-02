Realizzata una GPU Nvidia a tema Cyberpunk 2077

Nvidia ha presentato con un post ufficiale sul suo account Twitter una nuova GPU a tema Cyberpunk 2077, uno dei titoli maggiormente atteso di questo 2020.

Nonostante l’immagine risulti ancora sfocata, per dare un po’ di suspence fino all’annuncio definitivo, sembra avere la forma della RTX Turing con doppio dissipatore a ventola.

Purtroppo non possiamo far altro che aspettare la sua rivelazione ufficiale per capire di che modello si tratta realmente, come per l’uscita del gioco da cui prende ispirazione che sarà disponibile dal 17 settembre 2020 per Playstation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.