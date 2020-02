Quanti Dream annuncia la sua indipendenza

Quantic Dream, lo studio che ha sviluppato titoli come Detroit Become Human e Beyond: Two Soul, ha dichiarato ufficialmente sul suo blog la sua completa indipendenza sia a livello di sviluppo che di pubblicazione.

David Cage e Guillaume de Fondaumière, i due CEO dell’azienda, hanno deciso di comunicarlo in data odierna per celebrare i ventitré anni di vita dell’azienda, commentando in questo modo: