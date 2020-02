Disponibile il filmato iniziale di FINAL FANTASY VII REMAKE

Square Enix Ltd. ha svelato il filmato iniziale di uno dei giochi più attesi di quest’anno,FINAL FANTASY VII REMAKE. Il video mostra l’incredibile città di Midgar con una musica riarrangiata mozzafiato in sottofondo. In FINAL FANTASY VII REMAKE, i giocatori visiteranno un mondo in cui l’enigmatica compagnia elettrica Shinra controlla l’energia vitale del pianeta. Cloud Strife, un ex membro dell’unità d’élite della Shinra, i SOLDIER, convertitosi in un mercenario, aiuta un’organizzazione anti-Shinra di nome Avalanche.

FINAL FANTASY VII REMAKE sarà disponibile per PlayStation 4 dal 10 aprile 2020.