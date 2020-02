Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 su Android e iOS dal 7 maggio

SEGA Games Co ha annunciato che Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 , il videogioco ufficiale dei Giochi Olimpici, sarà disponibile per Android e iOS a partire dal 7 maggio 2020.

Le pre-registrazioni cominciano oggi e in base al numero di giocatori che la effettueranno verranno sbloccate diverse ricompense che saranno disponibili per tutti al lancio.

Ecco l’elenco completo degli obiettivi:

•100.000 pre-registrazioni permetteranno di sbloccare la traccia musicale “Ocean View” tratta da Team Sonic Racing;

•300.000 pre-registrazioni permetteranno di sbloccare punti allenamento che possono essere usati per sbloccare eventi e abilità speciali;

•500.000 pre-registrazioni permetteranno di sbloccare il distintivo di Miraitowa, la mascotte di Tokyo 2020;

•Se le pre-registrazioni supereranno quota 500.000, verranno aggiunte altre ricompense che saranno annunciate in seguito!

Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è il titolo ufficiale per dispositivi mobile dei Giochi Olimpici e ha come protagonisti i personaggi della serie Sonic The Hedgehog. Si potranno vivere le emozioni di ben 15 discipline olimpiche, tra cui alcune, come il karate e l’arrampicata sportiva, che fanno il loro debutto proprio a Tokyo 2020. Non mancheranno gli “eventi extra” che conterranno sorprese che arrivano direttamente dall’universo di Sonic. Il gioco supporterà classifiche online che permetteranno ai giocatori di tutte le nazioni di sfidarsi gli uni contro gli altri alla ricerca della gloria.