Annunciato State of Decay 2: Juggernaut Edition

By Domenico Coscione

È stato annunciato una nuova versione da Undead Labs e Microsoft per State of Decay 2 chiamata Juggernaut Edition.

Il titolo sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Xbox Game Pass, che includerà una mappa open world inedita, nuovi tutorial e una categoria inedita di armi corpo a corpo, oltre ai miglioramenti soliti come miglioramenti grafici e correzioni di bug e simili.

Vogliamo ricordarvi che State of Decay: Juggernaut Edition uscirà il 13 marzo 2020 per Xbox One e PC.