E3 2020: dieci publisher hanno confermato la loro presenza

È arrivata poche ore fa la conferma dei primi dieci publisher che hanno confermato ufficialmente la loro presenza all’E3 2020, uno degli eventi videoludici più importanti che si terrà a Los Angeles dal 9 giugno 2020 all’11 giugno 2020.

La conferma arriva tramite un tweet ufficiale che espone i dieci loghi dei publisher che saranno presenti all’evento. Ecco l’elenco dei confermati:

The Entertainment Software Association released a list of 10 major publishers that will attend E3 2020 – additional unannounced developers and publishers will also be in attendance. pic.twitter.com/4dbhYZ9GmR

— IGN (@IGN) February 13, 2020