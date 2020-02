Shenmue 3: rivelate data e prezzo ufficiali

YsNet ha rivelato in queste ore il prezzo e la data di uscita ufficiali del nuovo DLC chiamato Story Quest Pack di Shenmue 3.

Questa nuova espansione amplierà la storia di gioco in cui Ryo Hazuki s’imbatterà in una vecchia conoscenza e si ritroverà coinvolto in una strana situazione. Potremo acquistarlo in versione singola, al prezzo di € 5.99, o nella raccolta completa dei DLC, che comprende anche Battle Rally al prezzo di € 14.99, a partire dal 18 febbraio 2020.