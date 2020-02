Dreams: una delle votazioni tra le più alte delle esclusive PlayStation 4

Uscito oggi sul mercato videoludico, Dreams, il titolo dei ragazzi di Media Molecule, ha raggiunto uno dei traguardi più prestigiosi che un gioco possa avere: un metascore di 92!

Con dieci recensioni all’attivo, che aumentano col tempo, questo titolo ha collezionato una media voto tra le più ambite, prendendo posto al fianco di altri titoli di grosso calibro come Bloodborne, The Witcher3: Wild Hunt, God of War e The Last of Us: Remastered.

Ecco la lista delle dieci recensioni citate prima, con relativa votazione: