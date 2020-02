Daymare: 1998, la Black Edition sarà esclusiva PlayStation 4

By Domenico Coscione

Invader Studios ha annunciato in data odierna che la versione Black Edition di Daymare: 1998, il nuovo survival horror fortemente ispirato a Resident Evil, arriverà in esclusiva per PlayStation 4.

Ecco cosa contiene questa edizione speciale:

Copia retail del gioco;

Cover speciale;

Schede dei personaggi;

Spille dedicate alle organizzazioni.

Vogliamo ricordarvi che Daymare: 1998 uscirà il 28 aprile 2020 per PlayStation 4 e Xbox One, mentre per PC è già disponibile.