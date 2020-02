Mortal Kombat 11 celebra San Valentino

Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno annunciato oggi nuovi eventi in-game in arrivo questo mese su Mortal Kombat 11. L’evento delle torri Be Mine (disponibile dal 13 al 17 febbraio) nella modalità Torri del Tempo sarà disponibile come parte di un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori di Mortal Kombat 11 e includerà romantici modificatori da usare sulla tua dolce metà, tra cui Teddy Bear di Mileena, Frecce di Cupido, Kandy Hearts, Falling Hearts e Rose. I combattenti potranno ottenere Brutality e skin per Kano, Jax e Kitana, assieme ad altri moduli per i giocatori, come parte di questo evento in-game.

Inoltre, l’ottava stagione della Kombat League, la modalità classificata stagionale di Mortal Kombat 11, inizierà il 18 febbraio. Tutti i giocatori di Mortal Kombat 11possono partecipare alla Stagione dell’Avarizia di Naknadan fino al 17 marzo come parte del nuovo aggiornamento gratuito.