Capcom ha rilasciato oggi Street Fighter V: Champion Edition, la versione più completa dell’acclamato picchiaduro; ora disponibile su PlayStation 4 e PC. Insieme a questa nuova versione, oggi viene introdotto anche Seth, che fa ora parte del roster Champion Edition nella sua nuova forma fisica, come 40esimo lottatore in Street Fighter V.

Street Fighter V: Champion Edition include tutti i contenuti (esclusi i costumi Fighting Chance, i costumi in collaborazione con altri marchi e il DLC Capcom Pro Tour) di entrambi i titoli precedenti, la versione originale e Street Fighter V: Arcade Edition. La Champion Edition include ogni personaggio, livello e altro contenuto rilasciato dopo la versione Arcade Edition, fino al lancio di questa nuova versione, con cui viene aggiunto anche Seth. In totale, questa corposa edizione di Street Fighter V include 40 personaggi, 34 livelli e oltre 200 costumi. Gli utenti possono selezionare il proprio personaggio e combattere a piacere scegliendo tra una varietà di emozionanti modalità single-player e multiplayer, create per giocatori di ogni livello di abilità, inclusi il Cinematic Story Mode, l’Arcade Mode, il Team Battle, Ranked Match, Casual Match e molti altri. Coloro che acquistano Street Fighter V: Champion Edition possono giocare già da oggi nei panni di Seth, mentre gli altri utenti possono comunque ottenerlo spendendo 100.000 Fight Money (valuta in-game).

Street Fighter V: Champion Edition è ora disponibile in formato fisico e digitale su PlayStation 4, oppure in formato digitale su Steam. Coloro che hanno già una delle precedenti versioni di Street Fighter V possono acquistare un Upgrade Kit digitale che offre accesso istantaneo a tutti i contenuti della Champion Edition.