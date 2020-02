Sakura Wars su PlayStation 4 dal 28 aprile

L’anno scorso, fu a nnunciato che Sakura Wars, uno dei più celebri franchise di SEGA, sarebbe arrivato in Occidente; il team di sviluppo del gioco ha rivelato che Sakura Wars arriverà su PlayStation 4 il 28 Aprile, 2020.

Per questo reboot, SEGA ha riportato molti dei creatori originali e ha ricevuto grandi contributi nel design dei personaggi da luminari come Tite Kubo, Yukiko Horiguchi, BUNBUN, Fumikane Shimada, Ken Sugimori, Noizi Ito, Shigenori Soejima , per una produzione spettacolare.

Questa stravagante avventura è ambientata a Tokyo, che deve essere difesa da una minaccia demoniaca. Guerriere in tempo di guerra, ma attrici teatrali in tempo di pace, la Flower Division rischia di essere sciolta . Come nuovo capitano nei panni di Seijuro Kamiyama, starà a te ricostruire il team.

Sakura Wars presenterà il doppiaggio giapponese con sottotitoli in inglese, tedesco, francese e spagnolo.

Le edizioni fisiche di Sakura Wars includono una copertina reversibile con la cover originale giapponese, insieme ad un set di adesivi con il cast principale del gioco. A proposito, puoi saperne di più sul nostro nuovo equipaggio qui sotto!