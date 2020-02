For Honor celebra il suo terzo anniversario con un nuovo evento di gioco

Ubisoft annuncia che da oggi fino al 27 febbraio in For Honor si terranno i Giochi d’Onore, un evento di due settimane per celebrare il terzo anniversario del gioco.

Mentre la minaccia del grande cataclisma è ormai svanita, i leader di Heathmoor hanno invitato i più grandi guerrieri di tutte le fazioni a competere nei Giochi d’Onore per celebrare la Tregua di Wyverndale. Questo evento di gioco propone una variazione della modalità a tempo limitato preferita dai fan, il Carosello della Morte. La prima volta che un giocatore muore in questa modalità Eliminazione 4 contro 4, torna in vita cinque secondi dopo, ma ogni morte successiva aggiungerà cinque ulteriori secondi al tempo di rigenerazione. Per vincere occorre eliminare tutti gli avversari allo stesso tempo. Durante la prima settimana di questo evento speciale per l’anniversario, il Carosello del Fuoco aggiungerà una variante con potenziatori di danni e geyser infuocati nell’area. I giocatori potranno poi provare un’ulteriore variante di questa modalità, ancora da svelare, nella seconda settimana dell’evento.

Durante questo raro periodo di festività nel mondo di For Honor, la mappa di gioco sarà decorata con dettagli che si alterneranno con il proseguimento dell’evento, tra cui fuochi d’artificio, una folla dal vivo con musicisti e, per la prima volta in assoluto, banner originali creati dai fan della community di For Honor.

L’evento Giochi d’Onore porta anche una vasta gamma di bottini a tema e alcune aggiunte al gioco specifiche per l’evento, tra cui un nuovo abito da battaglia, ornamento ed effetto, oltre a nuovi emote strumentali, disponibili per tutti gli eroi. Tutti i bottini e i contenuti dell’evento saranno disponibili nel Bundle “Giochi d’Onore” per 30.000 pezzi d’acciaio fino al 2 marzo.