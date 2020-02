Disponibile The Adventures of 00 Dilly per PC e console

Disponibile The Adventures of 00 Dilly per PC e console

Preparatevi a catapultarvi nel divertimento esilarante del mondo della fisica. Topliz Productions – l’editore dietro Farmer’s Dynasty and Soccer, Tactics & Glory – annuncia che The Adventures of 00 Dilly è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One e in arrivo su Nintendo Switch. Rimanendo in sintonia con l’obiettivo di Toplitz di pubblicare giochi con “cuore e anima”, The Adventures of 00 Dilly presenta un gameplay creativo e un adorabile personaggio commovente.

Assumi il ruolo del manichino dei crash test d’élite, 00 Dilly, richiamato in azione dopo i suoi 70 anni di pensione. Dpvremo aiutare il nostro Dilly attraverso una serie di avvincenti percorsi a ostacoli, sfruttando il potere della fisica per colpire gli obiettivi, evitando al contempo i Bad Bears che lanceranno chiavi (e rocce e scatole) contro di noi. Faremo amicizia con i Nice Goats che daranno al nostro eroe una spinta e bonus per aiutarlo nel suo viaggio.