NACON annuncia Hunting Simulator 2

NACON e lo studio di sviluppo Neopica sono lieti di annunciare Hunting Simulator 2, disponibile il 25 giugno su PS4™, Xbox One e PC!

In Hunting Simulator 2, i giocatori potranno esplorare ambienti naturali più grandi, più vari e più spettacolari grazie alla grafica completamente ridisegnata e ai nuovissimi effetti sonori. Il gioco offre molte ore di sfide, oltre ad una fantastica immersione tra la flora e la fauna di alcune delle zone più belle d’Europa e degli Stati Uniti.

Tra le molte nuove caratteristiche di Hunting Simulator 2, gli appassionati di caccia potranno contare sul loro fido cane da caccia, le cui abilità saranno una grande risorsa per progredire nel gioco. Oltre 33 specie animali da trovare in HuntingSimulator 2, tutte con un’intelligenza artificiale studiata e realistica in modo da ricreare alla perfezione i loro reali comportamenti. Con l’aiuto del suo fidato compagno a quattro zampe, il giocatore imparerà a seguire le tracce e a completare i tanti obiettivi del gioco!

Attraverso un’interfaccia nuova, i cacciatori potranno inoltre scegliere l’attrezzatura più adatta per una specifica preda, così come per gli ambienti di gioco in cui cacciare in Hunting Simulator 2. Oltre 75 armi e accessori ufficiali così come 90 capi di abbigliamento dei marchi specializzati di questo sport sono stati ricreati in modo perfetto: Browning, Winchester, Verney Carron e molti altri!

Hunting Simulator 2 sarà disponibile dal 25 giugno 2020 per PS4, Xbox One e PC, successivamente anche per Nintendo Switch.