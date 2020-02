Microsoft potrebbe rilasciare un controller Xbox One a tema Cyberpunk 2077

La collezione di controller esclusivi Xbox One potrebbe presto arricchirsi con la versione Cyberpunk 2077.

Continua il feeling tra Microsoft e CD Projekt RED, la casa di produzione austriaca, che dopo aver dato alla luce il capolavoro The Witcher 3: Wild Hunt, ha annunciato nei mesi scorsi l’arrivo di Cyberpunk 2077.

I produttori del gioco avevano infatti sfruttato il palco di Xbox One allo scorso E3 per presentare il nuovo prodotto e per introdurre ufficialmente il protagonista Keanu Reeves, ed ora sarebbero pronti a collaborare per rilasciare una versione speciale del controller microsoft a tema Cyberpunk 2077.

Ancora nulla è ufficiale, ma le indiscrezioni impazzano in rete dopo che Raru, popolare sito di e-commerce con sede in Sud Africa, ha ufficialmente aperto le prenotazioni del prodotto sul proprio sito. Se pur senza troppe indiscrezioni, dunque, i fan cominciano già a chiedersi gli aspetti fondamentali del nuovo hardware, come data di uscita e aspetto.

Difficile rispondere ad ora, però, visto che un annuncio non c’è ancora stato, né da parte di Microsoft, né da parte CD Projekt RED. Tuttavia da quello che si può dedurre dal prezzo attualmente in listino, il controller dovrebbe ricalcare quella linea che lo vedrebbe come una versione standard dell’attuale modello, se pur con la scocca personalizzata.

Insomma, bisognerà attendere ancora molto prima di vedere questo nuovo modello sul mercato, considerando anche che la data di uscita del gioco stesso è stata posticipata al prossimo 17 Settembre, ma sembra realistico che per un gioco di questa caratura Microsoft abbia già nel mirino alcune esclusive da regalare ai propri fan, che già vedono pezzi unici come i controller creati appositamente per Titanfall, Halo 4, Sea of Thieves, Gears 5 e molti altri ancora.