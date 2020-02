Nioh 2 è entrato in fase Gold, annunciato da Koei Tecmo

By Domenico Coscione

Koei Tecmo ha annunciato in data odierna che Nioh 2 è entrato in fase gold e non subirà nessun ritardo nella sua uscita.

Il secondo capitolo della saga sviluppato da Team Ninja rispetterà la sua data d’uscita, in cui non vestiremo i panni di William Adams ma potremo creare il nostro personaggio che sarà per metà uomo e metà Oni.

Vogliamo ricordarvi che Nioh 2 uscirà il 13 marzo 2020 in esclusiva per PlayStation 4.