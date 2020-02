GeForce Now: tutti i titoli di Activision Blizzard sono stati rimossi senza motivo

Senza nessun motivo dichiarato, GeForce Now ha rimosso tutti i giochi prodotti da Activision Blizzard all’interno del suo parco titoli.

I giochi, titoli come Call of Duty: Modern Warfare e Overwatch, sono stati cancellati dal catalogo del servizio NVIDIA senza nessuna comunicazione delle motivazioni che hanno spinto a questo provvedimento.

Ecco la risposta di NVIDIA a questo gesto:

Per quanto l’episodio sia spiacevole, speriamo di lavorare insieme ad Activision Blizzard per reinserire questi giochi e altri ancora in futuro.