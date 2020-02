The Wonderful 101: Remastered, raggiunto il traguardo per lo spin-off 2D

Un altro traguardo è stato raggiunto su Kickstarter per The Wonderful : Remastered, superando gli 1.5 milioni di dollari, così da realizzare lo spin-off 2D tanto promesso.

Luka’s First Mission, questo il nome dello spin-off, racconta l’avventura inedita avente come protagonista un giovane eroe. Inoltre, Platinum Games ha aggiunto un ulteriore obiettivo dopo quello dei 1.75 milioni di dollari che sblocca una colonna sonora remixata, ovvero un’altra missione speciale chiamata, per l’appunto, Luka’s Second Mission.

Vogliamo ricordarvi che The Wonderful 101: Remastered dovrebbe fare il proprio debutto nel mese di novembre in esclusiva per Nintendo Switch.