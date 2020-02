[Endzone-A World Apart] Il diario di sviluppo ci mostra le potenzialità del gioco

Un approvvigionamento alimentare funzionante è necessario per la sopravvivenza di qualsiasi civiltà – e non è diverso nell’Endzone. Che si tratti di una società moderna o di una banda di coloni primitivi, una dieta equilibrata e sufficiente è essenziale per sopravvivere e prosperare, specialmente dopo la fine del mondo.

Questa primavera, il tanto atteso costruttore di città post-apocalittico Endzone – A World Apart verrà lanciato in Early Access di Steam. Prima del lancio, l’editore Assemble Entertainment e lo sviluppatore Gentlymad Studios stanno fornendo un nuovo diario di sviluppo che offre uno sguardo dettagliato su cosa vuol dire mangiare, cucinare, coltivare e raccogliere vari tipi di cibo in un ambiente post-società radioattivo.

