Underhero per Switch posticipato al 27 febbraio

È con rammarico che Digerati annuncia che il rilascio per Nintendo Switch del platform RPG 2D Underhero è stato posticipato al 27 febbraio.

Inizialmente previsto per uscire alla fine di questa settimana, è stata presa la decisione di ritardare per garantire il rilascio di una patch che vada a risolvere una serie di problemi riscontrati per questa versione.

Una patch del primo giorno sarà disponibile per le versioni PS4 e Xbox One, quindi verranno lanciate come previsto l’11/12 febbraio (NA / UE) e il 14 febbraio rispettivamente.