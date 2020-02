Disponibile un trailer di Paper Beast

Lo studio Pixel Reef di Eric Chahi (Another World, From Dust) ha rivelato la presenza della modalità sandbox nel videogioco in VR Paper Beast, in arrivo per PlayStation nei primi mesi del 2020. Totalmente autonoma, questa modalità consente ai giocatori di creare in piena libertà il proprio personalissimo dominio virtuale, dalle fantastiche creature che lo abitano al clima e alla stessa morfologia che lo contraddistinguono.

La nuova modalità sandbox offre un’esperienza di gioco in stile god game, incentrata in gran parte sulla sperimentazione attiva dell’intrigante ecosistema di Paper Beast. I giocatori potranno modellare e manipolare l’ambiente, influenzarne il meteo e sperimentare con il notevole motore fisico di Paper Beast.

“La modalità sandbox offre ai giocatori l’opportunità di dare sfogo alla propria creatività e sperimentare” dice Eric Chahi. “Immaginate delle creature che costruiscono dighe e deviano corsi d’acqua… Cosa succederebbe se l’acqua si congelasse? Sta a voi scoprirlo. Quanto a noi, giocando abbiamo scoperto molti comportamenti emergenti. Sono certo che la community dei giocatori ci sorprenderà!”

La modalità sandbox di Paper Beast coesisterà con un’avvincente storia in cui gli intrepidi giocatori-esploratori scoprono un florido mondo virtuale in cui l’ambiente e i suoi bizzarri animali si sono evoluti secondo un codice ormai andato perduto. Seguendo una narrazione senza parole, i giocatori risolveranno enigmi ambientali e interagiranno con un’affascinante fauna che adatta i suoi comportamenti alle loro azioni. L’uscita di Paper Beast per PlayStation VR è prevista entro i primi tre mesi del 2020.