Square-Enix svela Outriders

SQUARE ENIX, nota per le celebri serie FINAL FANTASY e TOMB RAIDER, ha annunciato oggi il Reveal Stream di OUTRIDERS e ha mostrato in anteprima il trailer del nuovo gioco.

Dal team di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, e Square Enix External Studios, gli ideatori di SLEEPING DOGS e JUST CAUSE, arriva OUTRIDERS, un RPG shooter co-op pensato per una nuova generazione.

OUTRIDERS è un RPG shooter ambientato in un universo fantascientifico oscuro e spietato. Mentre l’umanità muore tra le trincee di Enoch, tu creerai il tuo Outrider unico e partirai per un’incredibile avventura su questo pianeta ostile. Con una storia intricata che si svolge in un mondo estremamente diversificato, lasciati alle spalle i bassifondi e le baraccopoli della First City alle spalle e attraverserai foreste, montagne e deserti alla ricerca della fonte di un misterioso segnale. Con sparatorie intense, poteri violenti e un arsenale pieno di armi ed equipaggiamento incredibili, OUTRIDERS offre innumerevoli ore di gioco create da uno dei migliori sviluppatori di shooter in circolazione.