Red Dead Online: per colpa degli hacker spuntano scheletri a due teste

Numerose sono le segnalazioni di strane apparizioni nell’online di Red Dead Online, che vedono protagonisti alcuni scheletri a due teste!

Come potremo vedere dal video in calce alla notizia, la presenza di questo scheletro non è voluta da Rockstar Games, che attaccano i giocatori scomparendo poi velocemente come sono comparsi. Questo scheletro è presente nel gioco base, vicino a Beecher’s Hope dove c’è il carro distrutto di un circo, ma la loro comparsa nel multi è una prova che qualche hacker ha cambiato il codice del titolo, una cosa che è già successa un paio di volte.

Rockstar Games si scusa per i disagi e ci tiene a far sapere che cercherà i responsabili e che la cosa non resterà impunita in alcun modo.