Tom Clancy’s The Division 2, svelati una serie di leak per l’espansione Warlords of New York

Su Reddit i leak abbondano su qualsiasi gioco o espansione sia in uscita e Tom Clancy’s The Division 2 non poteva di certo mancare nei meandri della rete.

Infatti, si vocifera che siano apparsi numerosi leak per quanto riguarda la nuova espansione Warlords of New York, iniziando dalla data di rilascio: 3 marzo 2020! Inoltre, sempre stando a questi rumor, potremo ritornare a New York, come giustamente rivela il titolo dell’espansione, partiremo già dal livello 30 e potremo arrivare fino al livello 40, ci saranno nuove missioni sia in singolo che in multi e conosceremo un nuovo nemico. Ecco la sinossi:

New York è in pericolo. Aaron Keener, un ex agente della divisione divenuto rogue, ha assunto il controllo di Lower Manhattan, sostenuto da quattro luogotenenti devoti e altamente qualificati. Membri della Divisione che hanno rinnegato i loro ideali, sono ora la massima autorità in città e la forza più formidabile che gli agenti abbiano mai affrontato.

Ovviamente, essendo rumor queste notizie vanno prese con le dovute precauzioni e non per veritiere al 100% mentre aspettiamo una conferma o una smentita ufficiale.