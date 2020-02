Hokko Life: gioco originale o clone di Animal Crossing?

Dopo la controversia che ha visto Temtem come clone non ufficiale di Pokémon, arriva un altro titolo che ha fin troppo di simile nelle sue caratteristiche, ovvero Hokko Life.

Stavolta, non sono i mostriciattoli tascabili a essere al centro dell’attenzione bensì un’altra delle saghe più importanti per Nintendo, ovvero Animal Crossing. In questo nuovo titolo, che per ora è in accesso anticipato su Steam, avremo un nuovo abitante che si trasferirà in un villaggio abitato da esseri antropomorfi, in cui potremo eseguire numerose attività come tagliare alberi, pescare e catturare insetti così da poter rivendere queste cose e guadagnare soldi coi quali potremo comprare casa, mobili e vestiti. L’unica differenza tra i due, almeno per ora, è la possibilità di coltivare la terra per avere il proprio orto e vendere le verdure al mercato.

Robert Tatnell, ha così detto in merito al suo gioco:

Il gioco è in accesso anticipato perché essendo il progetto di una sola persona, lo sviluppo richiederà un sacco di tempo. Grazie all’aiuto della community potrà migliorare e sviluppare il gioco ulteriormente.

Vogliamo ricordarvi che Hokko Life uscirà nel corso del 2020 su Steam, dove potrete provarlo già in accesso anticipato.