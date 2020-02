Anthem Next arriverà nei prossimi mesi

Dopo alcune settimane di silenzio da parte di BioWare sul futuro di Anthem e il mancato aggiornamento dei server dall’inizio delle festività natalizie (sono ancora presenti le decorazioni di natale n.d.a.), il team di sviluppo del gioco ha finalmente divulgato nuovi dettagli sul futuro del travagliato titolo multigiocatore.

Nei prossimi mesi Anthem riceverà un corposo aggiornamento che farà diventare il titolo Anthem Next o Anthem 2.0, in ogni caso un titolo molto diverso e più profondo di come lo conosciamo oggi.

Attraverso un Post sul blog ufficiale di BioWare, Casey Hudson ha tracciato il futuro di Anthem: